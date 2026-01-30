Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca gelen yüksek talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında, yüzde 7,575 olarak belirlendi.

Geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı gruplarının ilgi gösterdiği işlemde, Eurotahvillerin yüzde 39'u İngiltere'ye, yüzde 30'u Orta Doğu ülkelerine, yüzde 17'si Avrupa'ya, yüzde 12'si ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı.

Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42'si fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 26'sı bankalardan, yüzde 20'si koruma amaçlı fonlardan, yüzde 12'si ise sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu dönemde, söz konusu işlemin uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankaya duyduğu güveni teyit ettiğini belirtti.

Aran, dünyanın dört bir yanından yoğun talep gören işlemle sermaye yapısını daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"500 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynağı, ülke ekonomisine kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elde edilen bu kaynağı, bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda, yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz."

(AA)