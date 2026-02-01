Hükümetin uzun süredir gündeminde olan yaşlılara yönelik "Uzun süreli bakım sigortası" modeli için somut adım atıldı. Nüfusun hızla yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükünü azaltmayı hedefleyen yeni modelle, yaşlılık ya da bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek ayrı bir sigorta mekanizmasının kurulması planlanıyor.

AMAÇ SOSYAL GÜVENLİK ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK

Türkiye'de hayata geçirilmesi öngörülen sistemle, yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarının daha sürdürülebilir bir finansman yapısı içinde karşılanması amaçlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre modelde, vatandaşlardan belirli bir katkı payı alınması planlanırken, primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanması bekleniyor.

2026 YILLIK PROGRAMDA YER ALDI

Uzun süreli bakım sigortası, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Programa da girdi. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Yeni sistemin, genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda kurgulanması; yaşlı vatandaşların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması ve bakım hizmetlerinin maliyetinin büyük ölçüde kamu tarafından karşılanması hedefleniyor.

EVDE BAKIM VE ÖZEL HİZMETLERE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Planlanan modelle birlikte, özel bakım hizmetlerine erişimin artırılması da amaçlanıyor. Sistem kapsamında; Evde hemşire ve hasta bakıcı hizmetleri, fizik tedavi desteği, medikal ekipman temini gibi hizmetlerin uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

Ayrıca demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ile bu hastalara yönelik bakım hizmetlerinin de sigorta kapsamında sunulması planlanıyor. Sistem, yaşlı vatandaşların ister evde ister bakımevinde karşılaştıkları bakım giderlerini kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

TÜRKİYE HIZLA YAŞLANIYOR

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı illerde bu oran yüzde 20'nin üzerine çıkmış durumda. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 iken, 2024 itibarıyla bu düzeyi yakalayabilen tek il Şanlıurfa oldu.

İlgili kurumların projeksiyonlarına göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde, yakın gelecekte nüfusun önemli bir bölümünü 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturacak. Bu tablo, bakıma muhtaç nüfusun artışını da beraberinde getirirken, uzun süreli bakım sigortasını sosyal politika açısından kritik bir başlık haline getiriyor.