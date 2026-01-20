Bloomberg HT’nin özel yayınında yaptığı değerlendirmelerde bulunan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, yapay zekanın ulaştığı hıza dikkat çekti. Özyeğin, bu teknolojinin sadece son 6 ayda kaydettiği ilerlemenin, önceki 14 yıldaki gelişime eşdeğer olduğunu ifade etti.

ENERJİ KRİZİ KAPIDA: "BİR HİNDİSTAN KADAR ELEKTRİK GEREKECEK"

Yapay zeka devriminin önündeki en büyük engelin enerji ihtiyacı olduğunu belirten Özyeğin, şu çarpıcı verileri paylaştı:

Kısa Vadeli Talep: Önümüzdeki 12 ay içinde yapay zeka sistemleri için Japonya’nın toplam elektrik tüketimine eşdeğer ek bir talep oluşacak.

Orta Vadeli Tahmin: Sonraki 24 ayda ise bu ihtiyacın Hindistan’ın toplam elektrik tüketimi seviyesine ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL KUTUPLAŞMA VE "EKONOMİK SİLAHLAR"

Zirvenin bir diğer ana gündemi ise küresel kutuplaşma ve ekonominin bir jeopolitik araç olarak kullanılmasıydı. Özyeğin, Davos'ta bu yıl "diyalog ruhunu yeniden canlandırmak" temasının işlendiğini belirtti.

Zirveye 65 dünya lideri ve 850 CEO katılırken, katılımcı sayısı geçmiş yılların ortalamasını yaklaşık 500 kişi aştı.

Merkosur-AB ve Çin-AB arasındaki yeni diyalogların, küresel sistemde "kartların yeniden dağıtıldığı" bir döneme işaret ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ: "BELİRSİZLİK KASLARIMIZ GÜÇLÜ"

Dünyanın derin bir dönüşümden geçtiği bu süreçte Türkiye’nin stratejik önemine değinen Özyeğin, Türk iş dünyasının esnek yapısının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Dayanıklılık: Türk müteşebbislerinin belirsizliklerle baş etme konusunda güçlü "kaslara" sahip olduğunu belirten Özyeğin, Türkiye’nin insan kaynağı ve jeopolitik konumuyla stratejik bir ortak olmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD ile Stratejik Diyalog: Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı sıfatıyla, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için stratejik adımlar atıldığını hatırlattı.

Kaynak: Bloomberg