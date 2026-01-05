Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından açılan kapsamlı bilişim hizmeti ihalesinin kazanıldığı belirtildi.

İhale İçeriği: Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti Alımı.

İhale Bedeli: KDV hariç 56.520.000,00 TL.

Süreç: İhale komisyonu, en iyi fiyatı veren Forte'nin ihalede birinci olduğunu şirkete bildirdi.

PTT SUNUCU ALIMI İHALESİNDE EN İYİ TEKLİF

Forte'nin (FORTE) gün içindeki ikinci müjdesi ise Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ihalesinden geldi.

İhale İçeriği: Sunucu Alımı işi.

İhale Bedeli: KDV hariç 888.325 dolar

Süreç: Bu ihalede de en iyi fiyatı sunan şirket, ihalenin kendi uhdelerinde kaldığının tarafına bildirildiğini duyurdu.

Savunma sanayii ve teknoloji alanındaki faaliyetleriyle tanınan Forte'nin, peş peşe gelen bu ihale kazanımlarının ardından yeni iş ilişkilerinin şirketin finansal hacmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

FORTE hisseleri yazım sırasında yüzde 0,12'lik yükselişle 85,35 TL'den işlem gördü.

