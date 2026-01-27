Parkelerin "12 Dev Adam"ı ve "Potanın Perileri"ne çeyrek asırdır güç veren Garanti BBVA, Türk basketboluna olan inancını tazeledi.

27 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen imza töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu ile banka arasındaki stratejik ortaklığın 5 yıl daha devam edeceği resmen duyuruldu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’in katılımıyla gerçekleşen törende, iş birliğinin sadece elit sporcuları değil, tabana yayılan bir basketbol kültürünü kapsadığı vurgulandı.

Yeni anlaşma kapsamında Garanti BBVA; A Milli Erkek ve Kadın Takımları'nın yanı sıra, altyapı milli takımları ve geleceğin yıldızlarını yetiştiren 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nın da ana destekçisi olmaya devam edecek.

TÜRKOĞLU: "SADECE SPONSORLUK DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK"

Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 25 yıla ulaşan bu birlikteliğin Türk spor tarihinde nadir görülen bir istikrar örneği olduğuna dikkat çekti. Türkoğlu şunları söyledi:

"Bu iş birliği, Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde kritik bir rol oynadı. Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca A Milli Takımlarımıza değil; altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına dokunan gerçek bir paydaş oldu. Bugün Türk basketbolu daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı inşa ediyorsa, arkasında bu uzun vadeli vizyon var."

AKTEN: "12 DEV ADAM MARKASINI BİRLİKTE YARATTIK"

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise basketbolun değerleriyle bankanın kurum kültürü olan "Birlikte Yaparız" ilkesinin örtüştüğünü belirtti.

Desteklerinin bir sponsorluktan öte toplumsal bir yatırım olduğunu vurgulayan Akten, "2001 yılında başlattığımız bu yolculukta oluşturup Türk Basketbolu’na armağan ettiğimiz ‘12 Dev Adam’ ve ‘Potanın Perileri’ markaları, bir inancın ve duruşun simgesi haline geldi. Bu hikayeye ortak olmaya, gençler için güçlü rol modeller yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.