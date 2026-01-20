The Times of Israel tarafından servis edilen tüzük metni, Kurulun misyonunu, üyelik kriterlerini, yönetim yapısını ve mali-hukuki çerçevesini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

BEYAZ Saray'dan 16 Ocak'ta yapılan açıklamada "Barış Kurulu"nun yapısına ilişkin bazı unsurlar duyurularak, Kurulun başkanlığını Trump’ın üstleneceği bildirilmişti.

Açıklamada, üye ülkelerin tam listesi yer almazken, birçok ülke lideri Trump'tan katılım daveti aldıklarını kamuoyuna açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında kurulan "Barış Kurulu" tüzüğünün tam metni şu şekilde:

GİRİŞ

Kalıcı barışın, pratik bilgelik, uygulanabilir çözümler ve defalarca başarısız olmuş yaklaşımları ve kurumları terk etme cesareti gerektirdiğini ilan ediyoruz.

Kalıcı barışın, halkların kendi geleceklerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve bu doğrultuda güçlendirilmeleriyle mümkün olacağını kabul ediyoruz.

Barışın uzun süredir sağlanamadığı bölgelerde, kalıcı istikrarın ancak ortak yükümlülükler ve taahhütlere dayalı sürdürülebilir ve etkili ortaklıklarla tesis edilebileceğini teyit ediyoruz.

Pek çok barış inşa yaklaşımının, krizleri aşmak yerine bağımlılığı ve süreklileşmiş kırılganlıkları beslemesinden üzüntü duyuyoruz. Daha esnek ve daha etkili bir uluslararası barış inşası mekanizmasına duyulan ihtiyacı vurguluyoruz.

Bu doğrultuda, pratik işbirliği ve etkili eylem iradesine sahip devletlerden oluşan bir koalisyon kurma kararlılığıyla taraflar, Barış Kurulu Şartnamesi'ni kabul eder.

MADDE 1 – MİSYON

Bölüm I: Amaçlar ve görevler



Barış Kurulu, çatışmalardan etkilenen veya çatışma tehdidi altında bulunan bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, hukuka dayalı ve iyi yönetişimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş olarak tanımlanır.

Kurul, uluslararası hukuka uygun biçimde ve bu Şartname'de tanındığı çerçevede, barış arayışındaki devletler ve toplumlar için geçerli en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması dahil olmak üzere barış inşası faaliyetlerinde bulunur.

BÖLÜM II – ÜYELİK

- Madde 2.1 – Üye Devletler



Barış Kurulu üyeliği, Başkan tarafından katılım daveti gönderilen devletlerle sınırlıdır. Bir devletin bu Şartname'yi kabul ettiğini bildirmesinin ardından üyelik derhal yürürlüğe girer.

- Madde 2.2 – Üye devletlerin sorumlulukları



(a) Her üye devlet, Barış Kurulu'nda devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilir.

(b) Üye devletler, kendi iç hukuk düzenlemelerine uygun biçimde Kurul faaliyetlerini destekler. Bu Şartname'nin hiçbir hükmü, üye devletlerin rızası olmaksızın topraklarında yargı yetkisi kurulması veya belirli barış inşası görevlerine zorunlu katılım anlamına gelmez.

(c) Üyelik süresi en fazla üç yıldır ve Başkan tarafından yenilenebilir. Ancak Şartname'nin yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde Kurula 1 milyar doların üzerinde mali katkı sağlayan devletler için bu süre sınırlaması uygulanmaz.

Madde 2.3 – Üyeliğin sona ermesi

Üyelik şu hallerde sona erer:

Üç yıllık sürenin dolması ve yenilenmemesi,

Üye devletin çekilme bildirimi,

Başkanın, üye devletlerin üçte iki çoğunluğunun vetosuna tabi olmak üzere ihraç kararı,

Kurulun feshi.

BÖLÜM III – YÖNETİŞİM

Madde 3.1 – Barış Kurulu

Barış Kurulu üye devletlerden oluşur. Kurul; bütçe onayı, alt organların kurulması, üst düzey yöneticilerin atanması, uluslararası anlaşmaların kabulü ve yeni barış inşası girişimlerinin izlenmesi gibi temel politika kararlarında oylama yapar.

Kurul yılda en az bir kez toplanır. Her üye devletin bir oyu vardır. Kararlar, oy kullanan üyelerin çoğunluğuyla alınır ve Başkanın onayına tabidir. Eşitlik halinde Başkan ayrıca belirleyici oy kullanır.

Başkan, gerekli gördüğü şartlarda bölgesel örgütleri kurul çalışmalarına davet edebilir.

Madde 3.3 – Halefiyet ve yerine geçme



Başkan, her zaman başkanlık görevine bir halef atayacaktır. Başkan, yalnızca gönüllü istifa veya görev yapamayacak duruma gelmesi halinde, Yürütme Kurulu'nun oy birliğiyle vereceği onayla görevden ayrılabilir. Bu durumda atanan halef derhal başkanlık görevini üstlenecek ve başkanın tüm yetki ve sorumluluklarını kullanacaktır.

Bölüm 5 – Mali Hükümler

- Madde 5.1 – Giderler

Barış Kurulu'nun giderleri; üye devletlerden, diğer devletlerden, kuruluşlardan veya diğer kaynaklardan sağlanan gönüllü katkılarla karşılanır.

- Madde 5.2 – Hesaplar



Barış Kurulu, misyonunu yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde hesaplar oluşturabilir. Yürütme Kurulu, bütçelerin, mali hesapların ve ödemelerin bütünlüğünü sağlamak için gerekli denetim ve izleme mekanizmalarını kurabilir.

BÖLÜM 10 – SÜRE, FESİH VE GEÇİŞ

- Madde 10.1 – Süre



Barış Kurulu, bu bölüm hükümlerine göre feshedilmedikçe faaliyetlerine devam eder; fesih halinde işbu Şartname de sona erer.

Madde 10.2 – Fesih Koşulları



Barış Kurulu, Başkan tarafından gerekli veya uygun görülen herhangi bir zamanda ya da her tek sayılı yılın sonunda feshedilebilir. Ancak Başkan, ilgili tek sayılı yılın 21 Kasım tarihine kadar Kurul'un devamına karar verirse fesih gerçekleşmez.

Fesih halinde Yürütme Kurulu, tüm varlıkların, yükümlülüklerin ve borçların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirler.

BÖLÜM 11 – YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Madde 11.1 – Yürürlüğe giriş ve geçici uygulama



(a) Bu Şartname, üç devletin bağlayıcılığını kabul etmesiyle yürürlüğe girer.

(b) İç hukuk prosedürleri yoluyla onay, kabul veya tasdik işlemlerini henüz tamamlayamayan devletler, imza sırasında Başkana aksini bildirmedikleri sürece, Şartname hükümlerini geçici olarak uygulamayı kabul etmiş sayılır.

Şartnameyi geçici olarak uygulamayan devletler, Başkanın onayıyla ve iç hukuk gerekliliklerine uygun olarak, onay süreci tamamlanıncaya kadar Barış Kurulu çalışmalarına oy hakkı bulunmayan üye sıfatıyla katılabilir.

