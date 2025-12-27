Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz, ons altında kritik bir eşeğe işaret ederken, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların çok daha agresif bir yükseliş sürecine girebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre belirleyici olacak tek bir rakam var ve bu eşik geçilirse piyasalarda dengeler tamamen değişebilir.

“O RAKAM AŞILIRSA 5.000 DOLAR KAÇINILMAZ”

Goldman Sachs emtia stratejistleri tarafından yayımlanan notta, altındaki mevcut rallinin henüz sonuna gelinmediği vurgulandı. BANKA, özellikle 4.600 dolar seviyesine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

"Altın şu an psikolojik bir savaş veriyor. Eğer ons altın 4.600 dolar direncini hacimli bir şekilde kırıp üzerinde kalıcılık sağlarsa, piyasada devasa bir 'FOMO' (fırsatı kaçırma korkusu) dalgası başlayacak. Bu durumda 2026'nın ilk çeyreğinde 5.000 dolar bandının test edilmesi işten bile değil."

PİYASAYI TETİKLEYEN 3 BÜYÜK KORKU

Bankaya göre altını bu astronomik seviyelere taşıyan ve "uyarı" seviyesine getiren ana faktörler şunlar:

Fed’in Bağımsızlığı Tartışmaları: ABD yönetiminin para politikası üzerindeki baskısının artması, dolara olan güveni sarsarak altına tarihi bir kaçış başlattı.

Merkez Bankalarının Dev Alımları: 2025 yılında merkez bankalarının altın alımı yıllık 1.000 tonu aşarak rekor kırdı.

Hazine Tahvillerinden Kaçış: Yatırımcıların ABD tahvillerinden çıkıp "fiziki güvenli liman" altına yönelmesi fiyatları agresif şekilde yukarı itiyor.

Gümüşte "üç haneli" senaryo: Rüyadan gerçeğe mi?

YATIRIMCIYA "KÂR SATIŞI" UYARISI

Banka, 4.600 doların aşılamaması durumunda sert bir düzeltme gelebileceği konusunda da uyardı. Raporda, "4.600 dolar geçilemezse, fiyatlar hızla 4.350 dolar bandına geri çekilebilir. Bu seviye kısa vadeli yatırımcı için 'tamam mı devam mı' noktasıdır" denildi.

ALTIN FİYATLARI ŞUANDA NE KADAR?

Gram altın geçtiğimiz günlerde 6 bin TL seviyesini aşmıştı. Saat 09.24 itibarıyla gram altın 6.250,52 TL seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek altında aynı saat itibarıyla rakamlar 10.360,00 TL seviyelerinde.

Ons altın bugün piyasalarda 4.531,47 dolardan fiyatlanıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.