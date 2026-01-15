Derya Çayırgan son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gündemde yer almaya başladı. Sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Çayırgan'ın kim olduğu, yaşı, mesleği ve kariyerine ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Libero pozisyonunda görev yapan Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 doğumludur ve 38 yaşındadır. Voleybola İstanbul Yeşilyurt altyapısında başlamıştır. Profesyonel kariyerini sürdüren Çayırgan, halen Keçiören Belediyesi SigortaShop kulübünde forma giymektedir.

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyeri boyunca Yeşilyurt, KONYA Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Çanakkale Belediye Spor, Halkbank, yeniden Galatasaray, Çukurova Belediye Spor ve PTT Spor formaları giyen Çayırgan, 2023 yılından bu yana Keçiören Belediyesi SigortaShop takımında kariyerine devam etmektedir.