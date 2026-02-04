Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geçen yılın ağustos ve aralık döneminde borsalarda 217 bin 725 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

En fazla işlemin 45 bin 518 ton ile Giresun'da yapıldığı, bu kenti 43 bin 627 tonla Sakarya, 33 bin 748 tonla Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.