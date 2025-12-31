Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
31 Aralık 2025 Çarşamba günü TSI 07.35 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN
Alış: 6.001,69 TL
Satış: 6.002,44 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.345,22 dolar
Satış: 4.345,76 dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.602,71 TL
Satış: 9.813,98 TL