Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 969 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 361 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 67 bin 311 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 642 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 315 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 681 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

(AA)