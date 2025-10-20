Sabah seansında Hedef Girişim hissesi 4,22 TL seviyesinden başladığı yükselişini sürdürerek kısa sürede %10’luk primle 4,62 TL’ye kadar çıktı. Hissede işlem hacmi 184 milyon TL’yi aşarken, günün ilk saatlerinde yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı görüldü. Hedef Girişim, son dönemdeki iştirak haberleri ve beklentilerle birlikte hafta başında da güçlü bir teknik görünüm sergiliyor.

İHLAS HABER AJANSI (IHAAS) GÜÇLÜ ALIM DALGASIYLA ÖNE ÇIKTI

Bir diğer dikkat çeken hisse İhlas Haber Ajansı (IHAAS) oldu. Hisse, sabah saatlerinde 30 TL seviyesinden başlattığı yükselişiyle %9,95 oranında primle 33,16 TL’ye kadar çıktı. Yaklaşık 44 milyon TL’lik işlem hacmi oluşurken, son günlerde medya sektörüne yönelik ilginin yeniden artması IHAAS hisselerinde alım yönlü hareketleri destekliyor.

DOĞUSAN (DOGUB) SESSİZ BAŞLADI, HIZLI YÜKSELDİ

Uzun süredir düşük hacimli seyreden Doğusan (DOGUB) hissesi, haftanın ilk seansında yatırımcıların radarına girdi. Hisse, sabah saatlerinde %9,94 yükselişle 33,62 TL’ye tırmandı. Yaklaşık 3,9 milyon TL’lik işlem hacmi gören hissede, teknik göstergeler yukarı yönlü hareketin kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor.

UFUK YATIRIM (UFUK) 1000 TL SINIRINI AŞTI

Yatırım şirketleri arasında yer alan Ufuk Yatırım (UFUK), yeni haftaya da güçlü başlayan hisselerden biri oldu. Hisse, 1.031 TL’den 1.052 TL’ye çıkarak %7’nin üzerinde prim yaptı. Hacim 22 milyon TL seviyesine yaklaşırken, kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte UFUK hisselerinde teknik olarak yukarı yönlü trendin sürdüğü gözlemleniyor.

GENEL GÖRÜNÜM: ALIM İŞTAĞI GÜÇLÜ

Borsa İstanbul’da endeks sabah saatlerinde yatay bir seyir izlese de, seçili hisselerdeki güçlü performans dikkat çekti. Özellikle küçük ve orta ölçekli hisselerde hacimlerin artması, piyasada kısa vadeli fırsat arayan yatırımcıların aktif olduğunu gösteriyor.

Analistler, haftanın geri kalanında endekste olası düzeltme hareketlerine rağmen, bilanço dönemi öncesi seçici alımların devam edebileceğini belirtiyor.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı, kişisel risk profilinize ve profesyonel danışman görüşlerine göre almanız önerilir.