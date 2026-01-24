Yatırımcılar bu hafta portföylerini büyütme fırsatı buldu. BIST 100 endeksi 13 bin puan sınırına dayanırken, döviz kurlarında sakin ama yukarı yönlü bir seyir izlendi. Altın ise güvenli liman olma özelliğini bir kez daha kanıtlayarak haftayı zirvede tamamladı.

Haftanın en çok kazandıranı olan altında hem gram hem de çeyrek altın fiyatları rekor tazeledi.

• Gram Altın: Yüzde 7,66 artışla 6.888 TL'ye ulaştı.

• Çeyrek Altın: Geçen hafta 10.716 TL olan çeyrek altın, bu hafta 11.537 TL'ye fırladı.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 7,62 yükselişle 46.397 TL seviyesinden haftayı kapattı.

BORSA İSTANBUL 13 BİN PUANA GÖZ KIRPTI

BIST 100 endeksi, haftayı alıcılı bir seyirle tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.575,67, en yüksek ise 13.030,83 puanı test etti.

• Haftalık kapanış, önceki haftaya göre yüzde 2,56 artışla 12.992,71 puandan gerçekleşti.

DÖVİZDE EURO ÖNE ÇIKTI

Döviz cephesinde Euro, Dolara kıyasla daha iyi bir performans sergiledi.

• ABD doları: Sınırlı bir hareketle yüzde 0,24 değer kazanarak 43,3540 TL oldu.

• Euro: Yüzde 1,26 prim yaparak 50,9070 TL seviyesine yükseldi.

FONLARDA "KIYMETLİ MADEN" FARKI

Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı kazançla kapattı. Altındaki yükseliş, fon piyasasına da doğrudan yansıdı.

• Yatırım Fonları: Ortalama yüzde 1,41 değer kazandı.

• Emeklilik Fonları: Yüzde 2,00 artış gösterdi.

• Haftanın LIDER Fonu: Altın fiyatlarındaki ralli sayesinde, yatırım fonları içinde en çok kazandıran grup yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.