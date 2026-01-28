Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası ve bankaların likidite ihtiyacı, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü agresif bir rekabeti beraberinde getirdi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği 32 günlük vade seçeneğinde, 750 bin TL gibi bir birikimin getirisi bankadan bankaya uçurum denebilecek farklar gösteriyor.

ZİRVEDE YÜZDE 52 FAİZ ORANI VAR

Güncel tabloya bakıldığında piyasanın en yüksek getirisini yüzde 52 faiz oranıyla TurkishBank sunuyor. Bu bankayı tercih eden bir yatırımcı, 750 bin TL’lik anaparası için 32 gün sonunda 28.208,22 TL net kazanç elde ederek toplam birikimini 778.208,22 TL’ye yükseltiyor. Onu yüzde 48 faiz oranı ve 26.038,35 TL net kazançla Burgan Bank takip ediyor.

Piyasanın üst segmentinde yer alan Yapı Kredi, TEB, Fibabanka ve CEPTETEB, yüzde 43 faiz oranıyla yatırımcısına net 23.326,03 TL kazandırırken; QNB yüzde 42,25 oranla 22.919,18 TL, GetirFinans ise yüzde 42 oranla 22.783,56 TL aylık getiri sağlıyor.

ORTA SEGMENT VE KAMU BANKALARINDA DURUM

Bankacılık sektöründeki getiri makası banka stratejilerine göre şekillenmeye devam ediyor. ING yüzde 41 faizle 22.241,09 TL kazanç sunarken; Akbank, DenizBank, Şekerbank ve N Kolay gibi kurumlar yüzde 40 faiz bandında yoğunlaşıyor. Bu grupta net kazançlar 21.698,63 TL ile 22.356,16 TL arasında değişiyor. Hayat Finans ise yüzde 40,25 oranla 21.834,24 TL getiri imkanı tanıyor.

Daha temkinli ilerleyen bankalar arasında Garanti BBVA yüzde 39 faizle 21.156,17 TL, Odea (Yeni Vadeli Mevduat) yüzde 37,50 ile 20.342,46 TL kazandırıyor. Türkiye İş Bankası ve Halkbank ise yüzde 37 faiz oranıyla yatırımcısına 20.071,24 TL seviyelerinde net bir getiri sağlıyor.

EN DÜŞÜK ORANLAR KAMU DEVLERİNDE

Listenin alt sıralarında yer alan ICBC yüzde 33,50 faizle 18.172,61 TL kazanç vaat ederken, en düşük getiri oranları yüzde 31 ile Ziraat Bankası ve enpara.com’da görülüyor. Bu iki kurumda 750 bin TL’nin 32 günlük net getirisi 16.816,44 TL olarak hesaplanıyor.