Hint medyasındaki haberlere göre Dwivedi, 6 Mayıs 2025'te Pakistan'a yönelik düzenlenen ve "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırılan askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pahalgam'daki saldırıya misilleme gerekçesiyle başlatılan Sindoor Operasyonu'nun devam ettiğine işaret eden Dwivedi, Hint tarafının "tetikte olmayı" sürdüreceğini söyledi.

Operasyonun ardından iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) karşısında yaklaşık 6, uluslararası sınır karşısında ise 2 "terör kampının" halen aktif durumda olduğunu öne süren Dwivedi, "Böyle bir durum tekrar meydana gelirse, almayı planladığımız her türlü önlemi kesinlikle uygulayacağız." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın, 22 Nisan 2025'te Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İslamabad hükümeti can kayıpları için başsağlığı dilerken, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddetmiş ve Hindistan'ın "pervasız ve sorumsuz davranışlarını" kınamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması'nı askıya almıştı.

Yeni Delhi hükümeti, Pahalgam saldırısıyla Pakistan arasında bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kriz, uluslararası uzmanlarca, iki komşu nükleer güç arasında "onlarca yıldır yaşanan en şiddetli çatışma" olarak nitelendiriliyor.

(AA)