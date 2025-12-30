Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in satışı için İspanya ile 2,6 milyar euro tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

AVRUPA VE NATO ENVANTERİNE İLK TÜRK JETİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Haluk Görgün, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edilen HÜRJET'in başarısını şu sözlerle nitelendirdi:

"Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Millî imkânlarla tasarlanan uçağımızın bir NATO üyesi ülkenin envanterine girecek olması, ulaştığımız teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır."

SADECE UÇAK DEĞİL, DEV BİR EĞİTİM PAKETİ

Anlaşma, sadece 30 adet uçağın teslimatını değil, çok boyutlu bir sistem entegrasyonunu kapsıyor. 2,6 milyar avroluk bütçe şu unsurları barındırıyor:

İleri seviye muharip pilot eğitimi mimarisi.

Yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri.

Kapsamlı bakım-idame altyapısı.

Uzun vadeli operasyonel destek unsurları.

TESLİMATLAR 2028’DE BAŞLIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET’lerin teslimat takvimi de netleşti. Planlamaya göre, İspanya envanterine katılacak ilk uçakların teslimatına 2028 yılında başlanacak. Bu stratejik adım, Türk savunma ihracatını hem nitelik hem de ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşıyacak.

"GÖK VATAN'DA DAHA YÜKSEĞE"

Başkan Görgün, bu başarının mimarı olan TUSAŞ mühendis ve teknisyenlerine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "Millî TEKNOLOJI Hamlesi" vizyonuyla dünya pazarında söz sahibi olmaya devam edeceklerini vurguladı.