2024 yılı gelirlerinin esas alındığı araştırmaya göre, toplumun genel refah düzeyine göre belirlenen göreli yoksulluk oranı, bir önceki yıla kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 13,0 olarak gerçekleşti.

Yoksulluk sınırı farklı eşiklere göre incelendiğinde ise şu sonuçlar görüldü:

Medyan gelirin %60’ı dikkate alındığında yoksulluk oranı yüzde 20,6 oldu.

En dar tanımlı yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 40’ına göre oran yüzde 6,2 olarak hesaplandı.

Tüm yoksulluk eşiği göstergelerinde yıllık bazda düşüş kaydedilmesi dikkat çekti.

Veriler, eğitim düzeyi ile yoksulluk arasındaki ters orantıyı bir kez daha kanıtladı.

Yükseköğretim mezunları arasında yoksulluk oranı sadece yüzde 2,5 iken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 23,8’e kadar yükseliyor. Lise mezunlarında yoksulluk oranı yüzde 7,5, lise altı eğitimlilerde ise yüzde 13,0 seviyesinde seyrediyor.

MADDİ YOKSUNLUK AZALIYOR ANCAK SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ SÜRÜYOR

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı (otomobil sahipliği, ısınma, beslenme ve tatil gibi 13 kriterden en az 7'sini karşılayamayanlar), 2024’teki yüzde 13,3 seviyesinden yüzde 11,9’a geriledi.

Buna karşın; yoksulluk, maddi yoksunluk veya düşük iş yoğunluğu kriterlerinden en az birini taşıyanları kapsayan "yoksulluk veya sosyal dışlanma riski" altındaki nüfusun oranı yüzde 27,9 gibi yüksek bir seviyede kaldı. Bu riskten en çok etkilenen kesim ise yüzde 36,8 ile 0-17 yaş grubundaki çocuklar oldu.

BORCU VE TAKSİDİ OLANLARIN ORANI YÜZDE 56,4 OLDU

İyileşme sinyallerine rağmen hanehalklarının ekonomik kırılganlığı devam ediyor:

Borç Yükü: Konut masrafları dışında borcu veya taksidi olanların oranı %56,4 olarak açıklandı.

Barınma Sorunları: Nüfusun yüzde 28,8’i konutunda sızdıran çatı veya nemli duvar gibi sorunlar yaşarken, yüzde 27,9’u ısınma problemi bildiriyor.

Mobilya Yenileme: Vatandaşların yarısından fazlası eskimiş mobilyaları yenilemenin ekonomik olarak mümkün olmadığını belirtiyor.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21) ve %14,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop (TR82) oldu. En düşük yoksulluk oranları ise şaşırtıcı şekilde yüzde 4,6 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır (TRC2) bölgesinde kaydedildi.