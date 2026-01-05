Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede mali şartlar netleşti. Yatırımcıların ve şoför esnafının merakla beklediği rakamlar şöyle belirlendi:

• Muhammen Bedel: Her bir plaka için 5 Milyon 100 Bin TL (+KDV).

• Geçici Teminat: İhaleye katılım için yatırılması gereken tutar 153 Bin 150 TL.

• Şartname Bedeli: Detaylı ihale şartnamesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

KRİTİK TARİHLER: SON BAŞVURU 19 OCAK

İhaleye katılmak isteyenler için süreç hızla ilerliyor. Başvuruların, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar kapalı zarf içerisinde İBB Encümeni’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Büyük ihale ise 20 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00’de, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, encümen huzurunda yapılacak.

KİMLER KATILABİLİR? ŞARTLAR NELER?

İBB, bu ihalede sadece "gerçek kişileri" muhatap alıyor. Şirketlerin veya tüzel kişiliklerin katılamayacağı ihalede, tekelleşmenin önüne geçmek adına her katılımcıya yalnızca bir adet taksi plakası alma hakkı tanınıyor.

Adaylardan istenecek belgeler arasında şunlar öne çıkıyor:

• Sürücü belgesi ve şoförlük şartlarını taşıdığına dair taahhütname.

• İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği.

• Adli sicil kaydı.

• Geçici teminat mektubu/makbuzu.

29 yıl süreyle ruhsatlandırılacak bu yeni taksiler, İstanbul’un dijitalleşen ulaşım ağına entegre olarak "uygulama bazlı" hizmet verecek.