Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e'ye konuşan Birol, 2025 yılına yönelik daha önce yaptıkları öngörüleri hatırlatarak, "Petrol 2025'te yüzde 20'lik, doğalgaz da yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Elektrik talebi arttığı için bakıra olan talebin artacağını tahmin etmiştik, o da yüzde 45 arttı" dedi.

"BU YIL DA FİYATLAR MAKUL SEVİYELERDE OLACAK"

Artan jeopolitik gerilimlere rağmen petrol fiyatlarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Birol, bunun temel nedeninin arz fazlası olduğunu belirtti. Birol, "Çünkü arz fazlası var. Bu da fiyatları baskılayacak. Çok büyük bir jeopolitik gelişme olmazsa bu yıl da fiyatların makul seviyelerde olacağını düşünüyoruz. Türkiye gibi ülkeler için güzel bir haber" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji politikalarına da değinen Birol, doğal gazda tek bir ülkeye bağımlılığın azaltıldığını ve kaynak çeşitliliğinin artırıldığını vurguladı. Kritik mineraller konusunda da önemli bir fırsata işaret eden Birol, "Bizde de önemli bir rezerv bulunduğu açıklandı. Bu işlenirse Türkiye bu konuda hem kendisi hem de dünya için alternatif sunabilir" diye konuştu.

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE YOK"

Avrupa'nın enerji arzına ilişkin risklere dair bir soruyu da yanıtlayan Birol, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu kış gerçekten soğuk. Rusya'nın gazı kesiliyor ama başka ülkelerden çok fazla gaz geliyor. Avrupa Rusya'dan alamadığı gazı başka ülkelerden ikame edebilir. Çok büyük bir tehlike yok."

Davos Zirvesi'nde bu yıl enerji güvenliğinin öne çıktığını vurgulayan Birol, "Enerji güvenliği Davos'ta hiç bu kadar gündemde olmamıştı. Jeopolitik gelişmeler karabasan gibi enerji sektörünün üzerinde. Şu anda olmasa bile önümüzdeki yıllarda ciddi bir risk olabilir" dedi.