Tesnim Haber Ajansı'na göre Paknejad, iki ülke arasında devam eden müzakerelere ilişkin konuştu.

Washington yönetimiyle, petrol ve doğal gaz sektöründe olası iş birliğine dair soru üzerine Paknejad, "Her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, söz konusu iş birliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, 15 Şubat'ta İran Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ile yürütülen müzakerelerde, petrol ve doğal gazın yanı sıra ortak sahalar, madencilik alanındaki yatırımlar ve uçak alımı gibi başlıkların da ele alındığını belirtmişti.