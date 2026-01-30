İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre ana şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde geçici süreli su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin sahada çalışmaları devam ederken, vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Avcılar'daki kesinti, 250 mm çapındaki şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle yaşanıyor.
• Etkilenen Yerler: Merkez, Cihangir, Ambarlı ve Denizköşkler Mahalleleri.
• Sular Ne Zaman Gelecek? İSKİ’nin tahmini verilerine göre arıza onarım çalışmalarının bugün saat 19:00 civarında tamamlanarak bölgeye su verilmesi planlanıyor.
ÜMRANİYE'DE SON DURUM
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ilçesinde 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle musluklar geçici olarak kapandı.
• Etkilenen Yerler: İnkılap ve Kazım Karabekir Mahalleleri.
• Sular Ne Zaman Gelecek? Ümraniye’deki çalışmaların saat 17:30 sularında bitirilmesi ve su akışının normale dönmesi öngörülüyor.