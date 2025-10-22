Altın piyasasına dair açıklamalarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yoğun manipülasyon yaşanacağı uyarısında bulundu.

“YIL SONUNA KADAR MANİPÜLASYONLA SOYACAKLAR”

Memiş, yaptığı açıklamada “Yıl sonuna kadar manipülasyon ile soyacaklar. Yarın sert yükseliş, sonra sert düşüş. Herkesi soyana kadar devam edecekler.” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, özellikle son haftalarda dalgalı seyreden gram altın fiyatları sonrası yatırımcıların temkinli olmasına neden oldu.

SERT YÜKSELİŞİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Altın fiyatlarında kısa vadede sert hareketlerin yaşanabileceğini belirten Memiş, piyasadaki dalgalanmaların tesadüf olmadığını, küresel oyuncuların yönlendirmeleriyle fiyatların yukarı çekilip ani satışlarla aşağı basıldığını ima etti. Paylaşımındaki “Herkesi soyana kadar devam edecekler.” cümlesi, özellikle kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar arasında geniş yankı buldu.

“SİZ NE YAPACAĞINIZI ÖĞRENDİNİZ”

İslam Memiş, mesajının sonunda ise yatırımcılara moral verici bir ifade kullandı: “Siz bu zamana kadar ne yapacağınızı öğrendiniz.” Bu cümle, altın yatırımında uzun vadeli ve sabırlı bir stratejiye vurgu olarak yorumlandı.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Son dönemde ons altın uluslararası piyasalarda 2.450 dolar seviyelerine yaklaşırken, Türkiye’de gram altın 2.500 TL civarında işlem görüyor. Uzmanlar, yılın son çeyreğinde ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, jeopolitik riskler ve doların seyriyle birlikte altın fiyatlarının yön arayışında olacağını belirtiyor.

Memiş’in bu uyarısı, yatırımcıların “yıl sonuna kadar pozisyon koruma” stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR