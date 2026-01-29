Cevdet Yılmaz, Aralık ayına ilişkin istihdam verileri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon süreciyle eş zamanlı yürütülen üretim, yatırım ve istihdamı destekleyici politikalar sayesinde işgücü piyasasındaki güçlü görünümün sürdüğünü belirtti.

"İŞSİZLİK SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Aralık ayı verilerine göre işsizlik oranının yüzde 7,7 olarak gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, bu oranın işgücü istatistiklerinin yayımlanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu vurguladı.

Yılmaz ayrıca, işsizlik oranında gençler ve kadınlar tarafında da iyileşme görüldüğünü belirterek, genç işsizliğinin geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan düşerek yüzde 14,1'e, kadın işsizliğinin ise 1 puan gerileyerek yüzde 10,5'e indiğini ifade etti.

SON DAKİKA| TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde işgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir.

Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 7,7 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32’nci aya taşımıştır. Gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur.

Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM’den çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğim kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir.

Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz.