İşgücü bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35,4 milyon kişiye geriledi. Bu durum, iş arayanların bir kısmının piyasadan çekildiğini gösteriyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 42 bin kişi azalmasına rağmen, oran yüzde 49,1 ile yerini korudu.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE GERİLEME

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 oldu.

Genç erkeklerde bu oran yüzde 12,0 seviyesindeyken, genç kadınlarda yüzde 18,2 olarak ölçüldü. Genel tabloda kadın işsizliği ise yüzde 10,5 ile çift haneli seyrini sürdürüyor.

ATIL İŞGÜCÜ ALARM VERİYOR: YÜZDE 28,6

Manşet işsizlik oranı yüzde 7,7’ye gerilese de ekonomistler için asıl gösterge kabul edilen "atıl işgücü oranı" (geniş tanımlı işsizlik) hala oldukça yüksek.

Zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan bu oran, aralık ayında yüzde 28,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,8 saat artarak 43,1 saate yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3 gibi düşük bir seviyede kalırken, kadınlarda bu oran yüzde 10,5 ile ortalamanın oldukça üzerinde seyretti.