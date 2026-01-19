2026 yılında kamu yatırımları, geçmiş enflasyon oranında (yüzde 32,98) artırılarak 1 trilyon 920 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Ancak yatırım programının detayları, "yeni projeye başlama" değil, "eldekini bitirme" stratejisinin benimsendiğini gösteriyor.

KANAL İSTANBUL’A "İZ ÖDENEK" ŞOKU

Yatırım programının en dikkat çekici detayı, yıllardır kamuoyu gündeminden düşmeyen Kanal İstanbul projesi oldu.

Milyar dolarlık maliyetiyle tartışılan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde, "Kanal İstanbul Bağlantı Yolları" başlığı altında sadece 10 bin TL ödenek ayrıldı.

Bürokraside "iz ödenek" olarak da bilinen bu sembolik rakam, projenin tamamen silinmemesi için hukuki varlığının korunduğunu, ancak 2026 yılı içerisinde proje için fiili bir harcama veya ilerleme öngörülmediğini ortaya koyuyor.

YENİYE KAPI KAPALI

Program verilerine göre devlet, kaynakları dağıtmak yerine konsolide etmeyi seçti.

• Devam Eden Projeler: 1 trilyon 920 milyar liralık bütçenin yüzde 81,19’u (1 trilyon 569 milyar TL) hali hazırda süren projelerin tamamlanması için kullanılacak.

• Yeni Projeler: Yeni yatırımlara ayrılan pay ise sadece 343 milyar TL seviyesinde kaldı.

ENERJİ DEVLERİNE REKOR BÜTÇE: TPAO ZİRVEDE

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), 2026 yatırımlarının üçte birini sırtlayacak.

KİT yatırımları geçen yıla göre yüzde 67,5 artarak 679 milyar TL’ye ulaştı. Bu alanda liderlik açık ara Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO).

• TPAO: 332 milyar TL yatırım ödeneği (Geçen yıla göre yüzde 132 artış).

• DMO: Oransal olarak en yüksek artış (yüzde 418).

• TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri): Yatırımları yüzde 81,9 azalarak 309 milyon TL'ye düştü.

Bu tablo, Türkiye'nin 2026 yılında hidrokarbon arama ve enerji üretimine ağırlık vereceğini, kömür yatırımlarını ise minimize edeceğini gösteriyor.

YARIM ASIRLIK PROJELER HALA BİTMEDİ

Yatırım programının "ulaştırma-haberleşme" başlığında yer alan bazı projelerin başlangıç tarihleri ise şaşkınlık yarattı. 2020 sonrası projelere ağırlık verilse de programda geçen yüzyıldan kalan işler de yer alıyor.

Örneğin, temeli 1964 yılında atılan Karaman-KONYA yolu projesi, 2026 programında da yerini korudu.

Bugüne kadar milyonlarca lira harcanan ancak bitirilemeyen bu proje için de 2026 yılında sadece 10 bin TL'lik "iz ödenek" ayrıldı.

Bu durum, 62 yıllık projenin bu yıl da tamamlanmayacağının habercisi oldu.