Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen dev soruşturmada, 14 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti.

PARANIN ROTASI: BAHİSTEN KRİPTOYA, ORADAN YURT DIŞINA

Soruşturma dosyasındaki detaylar, suç örgütlerinin karmaşık para aklama yöntemlerini de deşifre etti. Savcılık incelemelerine göre sistem şu şekilde işliyor:

• Kaynak: Forex dolandırıcılığı, nitelikli bilişim suçları ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen haksız kazançlar toplanıyor.

• Yıkama (Aklama): Bu paralar, dikkat çekmemek için kurulan "paravan şirketler" ve ilişkili banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuluyor.

• Transfer: Sisteme giren kirli para, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (Kripto Borsaları/Şirketleri) aktarılıyor.

• Çıkış: Kripto varlığa dönüştürülen milyonlarca liralık fon, soğuk cüzdanlar veya transferler yoluyla yurt dışına kaçırılıyor.

MİLYONLUK MAL VARLIĞINA "TEDBİR" KONULDU

Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik geniş çaplı el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ve paravan şirket sahiplerinin mal varlıklarına el konulurken, ortaya çıkan liste operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi:

• 28 Adet Araç

• 41 Adet Taşınmaz (Arsa/Arazi)

• 11 Adet Mesken (Konut)

• 8 Adet İş Yeri

BAŞSAVCILIKTAN "MALİ GÜVENLİK" VURGUSU

Soruşturmanın kapsamına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada kararlılık mesajı verildi.

Açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.