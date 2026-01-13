Rusya-Ukrayna savaşının deniz ticaret yollarına yansıyan etkileri, Karadeniz’in kuzeyinde yeni bir boyut kazandı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın sekiz farklı kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Rusya kıyılarındaki CPC terminali yakınlarında seyreden ticari gemilere yönelik koordineli bir saldırı girişimi gerçekleşti. Saldırıda, Yunan armatörlere ait dört petrol tankeri HEDEF alındı.

STRATEJİK NOKTADA SICAK SAATLER

Saldırının, Kazakistan ve Rus petrolünün dünya pazarlarına açılan kritik kapılarından biri olan CPC terminali çevresinde gerçekleşmesi, enerji piyasalarında endişeye neden oldu. LSEG (London Stock Exchange Group) verilerine göre hedef alınan gemilerden Delta Harmony'nin Tengizchevroil'den, Matilda'nın ise Karachaganak sahasından ham petrol yüklemesi planlanıyordu.

Deniz güvenliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında gemilerden birinde yangın çıktı. Ancak mürettebatın hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü ve büyük bir çevre felaketinin önüne geçildi.

ATİNA'DAN İLK DOĞRULAMA GELDİ

Saldırıya ilişkin sessizliği Yunan denizcilik şirketi Thenamaris bozdu. Şirket yetkilileri, filolarında bulunan Matilda isimli tankerin, terminalin yaklaşık 30 mil açığında beklediği sırada iki ayrı İHA tarafından vurulduğunu doğruladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gemi güvertesinde ufak çaplı hasar meydana gelmiş olsa da mürettebatımızda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Geminin denize elverişliliği korunmuş olup, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşılmıştır."

Diğer hedef olan Delta Harmony gemisini işleten Delta Tankers ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

SORUMLULUK BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Söz konusu İHA'ların Ukrayna menşeli olduğu iddia edilse de Kiev yönetiminden saldırının sorumluluğunu üstlenen resmi bir açıklama gelmedi.

Benzer şekilde, terminalin işletmesini yürüten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) yönetimi de olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.