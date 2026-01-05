OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği bölgelere sayaç okuması için araçla gidilmesine gerek kalmayacağı, sürecin daha hızlı ve güvenli yürütülüp, karbon ayak izinin azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk kez, bir köydeki tüm abonelerin sayaçlarının uydu üzerinden okunmasına başlanan projenin pilot uygulaması için Sarıcakaya ilçesinin kırsal bir bölgesi seçildiği kaydedildi.

Bölgedeki abonelerin sayaçlarına, elektrik tüketmeyen ve uzun ömürlü pillerle çalışan modemler yerleştirilen projede, modemlerden günde 2 ila 3 kez veri alındığı ve verilerin otomatik okunduğu ifade edildi.

Eskişehir KENT merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye görevli gönderilmesine gerek kalmayan sistemde, ulaşım ihtiyacının azalmasıyla iş güvenliğine katkı sağlanırken, araç kullanımının düşmesiyle karbon salımı da azaltıldığı belirtildi.

OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ilde benzer özelliklere sahip bölgelerde test çalışmalarının başlatıldığı, ilerleyen aşamalarda ise ekiplerin, arızaları uydu üzerinden tespit ederek hızlı şekilde müdahale edebileceği aktarıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA AKILLI SİSTEMLER GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerji altyapısında dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öncelikli alanlar haline geldiğini vurgulayarak, "Uydu teknolojilerini elektrik dağıtım süreçlerimize entegre ederek hizmet kalitemizi ve erişilebilirliğimizi artıran yenilikçi bir adım attık. Önümüzdeki dönemde de enerji dağıtımında daha akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay ise uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojilerinin sahada somut fayda ürettiğine değinerek, "Sayaçların uydularımız üzerinden okunması, erişimi güç ve GSM kapsamasının zayıf olduğu bölgelerde dahi enerji dağıtımının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

