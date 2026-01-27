Ekonomi yönetiminin de yakından takip ettiği hanehalkı beklentilerinde normalleşme işaretleri gelmeye başladı. 16–21 Ocak 2026 tarihleri arasında 2 bin 924 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, hanehalkının enflasyon algısında önemli bir iyileşme kaydedildi.

BEKLENTİLER 1 PUAN GERİLEDİ: HEDEF YÜZDE 52

Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1 puanlık düşüşle yüzde 52 seviyesine geriledi. Beklentilerdeki "ortanca değer" ise daha iyimser bir tablo çizerek yüzde 47 olarak ölçüldü. Bu durum, hanehalkının gelecek dönemde enflasyonun bugünkü seviyelerinden yaklaşık 10 puan daha aşağıda seyredeceğine inandığını gösteriyor.

HİSSEDİLEN ENFLASYONDA 4 PUANLIK SERT DÜŞÜŞ

Vatandaşın geçmişe dönük enflasyon algısında da dikkat çekici bir azalma yaşandı. Geçmiş 12 aya ilişkin "hissedilen enflasyon" oranı, bir önceki dönemdeki yüzde 66 seviyesinden yüzde 62'ye geriledi. Beklenti ve hissedilen enflasyon arasındaki bu paralel düşüş, piyasalardaki dezenflasyon sürecinin halk nezdinde de karşılık bulmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

TASARRUFTA ALTIN LİDERLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Tasarruf tercihleri analiz edildiğinde, halkın en güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisinin güçlü seyrini koruduğu görüldü. Altın dışındaki diğer yatırım araçlarına yönelik tercihlerde ise zayıflama gözlendi. Katılımcıların yaklaşık yarısı, enflasyon tahminlerini oluştururken son beş yıldaki fiyat hareketlerini esas aldığını ifade ederken, enflasyonu belirleyen en önemli faktörün "yeni ekonomik gelişmeler" olduğunu belirtti.

GÜVEN ARTINCA BEKLENTİ DÜŞÜYOR

Anketin en çarpıcı bulgularından biri de ekonomi politikalarına duyulan güven ile beklentiler arasındaki ilişki oldu. Ekonomi yönetimine güvenenler ile güvenmeyenler arasındaki enflasyon beklenti farkı 13 puan olarak kaydedildi. Uzun vadeli bakış açısında ise katılımcıların yüzde 23’ü, üç yıllık süreçte yıllık ortalama enflasyonun yüzde 20–30 aralığına oturacağını öngörüyor.