Bölgedeki gerilimi tırmandıran iddia, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla dünya gündemine düştü.

Venezuela’ya yönelik saldırı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Petro, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Ortalık karıştı! Venezuela'da peş peşe patlamalar: ABD saldırısı başladı mı?

"FÜZE SALDIRISI DÜZENLENİYOR"

Petro, bölgedeki durumu "Caracas şu anda bombalanıyor" sözleriyle dünyaya ilan etti.

Cumhurbaşkanı, paylaşımında Venezuela topraklarına yönelik aktif bir füze saldırısı olduğunu belirterek, saldırının hedefinin doğrudan başkent olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI KURUMLARA "ACİL TOPLANIN" ÇAĞRISI

Kolombiya lideri, açıklamasında sadece durum tespiti yapmakla kalmayıp uluslararası diplomasi mekanizmalarını da göreve çağırdı. Krizin büyümesini önlemek adına iki kritik kuruma seslenen Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır."

Petro’nun bu çıkışı, bölgedeki güvenlik endişelerini en üst seviyeye taşırken, gözler Venezuela’dan gelecek resmi açıklamalara ve uluslararası toplumun vereceği tepkiye çevrildi.