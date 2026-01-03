Bölgede kırılgan bir zeminde ilerleyen ateşkes süreci, yeni bir saldırıyla bir kez daha sarsıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) HEDEF aldı.

Saldırının hemen ardından bir açıklama yapan İsrail ordusu, operasyonun sorumluluğunu üstlendi. Açıklamada, vurulan araçta bir Hizbullah üyesinin bulunduğu ve hedefin bu kişi olduğu iddia edildi.

ATEŞKES GÖLGESİNDE "SAVAŞ" DEVAM EDİYOR

27 Kasım 2024 tarihinde taraflar arasında sağlanan ateşkes mutabakatına rağmen, sahadaki fiili durum çatışmaların tam anlamıyla durmadığını gösteriyor. Bölgeden gelen raporlar, İsrail'in ateşkes hattını binlerce kez ihlal ettiğine işaret ediyor.

Sadece hava saldırılarıyla sınırlı kalmayan gerilimde, kara hakimiyeti tartışmaları da sürüyor. İsrail’in, 8 Ekim 2023 sonrası ele geçirdiği stratejik öneme sahip 5 tepeyi işgal altında tutmaya devam ettiği, ayrıca on yıllardır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki askeri varlığını da koruduğu belirtiliyor.

İHLALLERİN ACI BİLANÇOSU: 331 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşanan kayıpların boyutunu gözler önüne seriyor. Bakanlığın raporuna göre; ateşkesin başladığı 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetti, 945 kişi ise yaralandı.

Çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 4 bini aştığı, yaralı sayısının ise 17 bine yaklaştığı Lübnan’da, ateşkes ihlalleri sivil halk üzerindeki tedirginliği artırıyor.