Washington ile Caracas hattında iplerin tamamen koptuğu tarihi bir an yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik gerçekleştirilen ve "geniş çaplı" olarak nitelendirdiği operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

ABD basını: "Saldırı emrini Trump verdi"

"ÜLKEDEN ÇIKARILDILAR"

Trump, yaptığı şok açıklamada ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyon sonucunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını belirtti.

Operasyonun sadece yakalamayla sınırlı kalmadığı, çiftin Venezuela topraklarından çıkarılarak ABD kontrolüne alındığı ifade edildi.

Başkan Trump, ilk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir."

Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan “bombalanıyoruz" açıklaması geldi

GÖZLER SAAT 19.00’A ÇEVRİLDİ: MAR-A-LAGO’DA KRİTİK ZİRVE

Operasyonun nasıl gerçekleştiği, hangi birimlerin katıldığı ve Maduro'nun şu an nerede tutulduğuna dair detaylar henüz netleşmedi.

Trump, operasyonun perde arkasını ve tüm ayrıntılarını Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Toplantının yerel saatle 11.00'de, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da yapılması bekleniyor. Tüm dünya şimdi bu kritik saatte yapılacak açıklamaya kilitlendi.