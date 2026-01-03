ABD ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ve "uyuşturucuyla mücadele" temeline dayandırdığı askeri müdahale, Venezuela’da bir devri kapatırken, yerini sonu kestirilemeyen bir kaosa bıraktı.

SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, bölgedeki yeni dengeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.

"MADURO ABD’DE YARGILANACAK ANCAK ASIL SORUN SOKAKTA"

Operasyonun teknik ve siyasi sonuçlarını değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, sürecin Maduro’nun ABD’ye götürülmesiyle sınırlı kalmayacağını belirtti.

Aslan, Venezuela ordusunun konvansiyonel (düzenli ordu) anlamda ABD karşısında durmasının imkansız olduğunu, bu nedenle ABD’nin talep ettiği siyasi dönüşümün zorla da olsa gerçekleşeceğini vurguladı. Ancak Aslan’a göre asıl tehlike, resmi ordunun dağılmasından sonra başlayacak:

"Ülke zaten siyaseten ayrışmış durumda. Sosyalistlerle iktidarı talep eden muhalefet arasında gerilim kaçınılmaz. Sosyalistlerin, Ernesto Che Guevara dönemini hatırlatacak şekilde gayrinizami bir mücadeleye başlaması beklenebilir."

YENİ BİR "FARC" MI DOĞUYOR?

Doç. Dr. Aslan, Venezuela’daki otorite boşluğunun uyuşturucu kartelleriyle ideolojik grupları birleştirebileceğine dikkat çekti. Bu durumun, Kolombiya’da yıllarca süren FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) benzeri hibrit bir terör/direniş yapısını ortaya çıkarabileceği uyarısında bulundu.

"MONROE DOKTRİNİ MASADA: HEDEF TAM REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ise operasyonun perde arkasındaki "büyük strateji"yi yorumladı.

Özkan’a göre bu hamle, ABD’nin Latin Amerika’yı "arka bahçesi" olarak gören 200 yıllık Monroe Doktrini'nin güncellenmiş ve sertleşmiş bir versiyonu.

Saldırıların sürpriz olmadığını ve aylardır sinyalinin verildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, şu tespitte bulundu:

"Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. ABD, ulusal güvenlik stratejisinde belirttiği üzere, Güney Amerika'da kendisinden bağımsız küresel bir siyaset izlenmesini istemiyor. Amaç sadece Maduro'yu devirmek değil; bölgedeki diğer dış aktörlerin (Rusya, Çin, İran vb.) etkisini tamamen silmek ve ABD hegemonyasını pekiştirmektir."

VENEZUELA’YI NE BEKLİYOR?

Uzmanların ortak görüşü, Maduro’nun gidişinin krizin sonu değil, yeni ve daha kanlı bir evrenin başlangıcı olabileceği yönünde.

Venezuela sokakları; ABD destekli yeni yönetim, uyuşturucu kartelleri ve yer altına çekilmesi muhtemel sosyalist milisler arasında geçecek bir güç mücadelesine gebe görünüyor.