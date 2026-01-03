Venezuela’da gerçekleştirilen askeri operasyonun ardından, Nicolás Maduro’nun yıllardır süregelen lüks yaşamı ve kayıt dışı olduğu iddia edilen serveti üzerindeki gizem aralanıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında, Maduro ve yakın çevresine ait olduğu iddia edilen, aralarında lüks jetlerin, mülklerin ve takıların bulunduğu yüz milyonlarca dolarlık varlığa el konulduğu bildirilmişti.

13 MİLYON DOLARLIK BAŞKANLIK JETİ VE LÜKS ARAÇ FİLOSU

Maduro’nun kişisel seyahatlerinde "başkanlık uçağı" olarak kullandığı 13 milyon dolar değerindeki Dassault Falcon 900EX tipi jete, geçtiğimiz Eylül ayında Dominik Cumhuriyeti'nde el konularak Florida’ya götürülmüştü. Bu operasyon, Maduro’nun küresel varlıklarına yönelik en somut adımlardan biri olarak kaydedilmişti.

Maduro’nun garajında yer alan ve el konulan araçlar arasında; 145 bin dolarlık Geely X12 6.6, 176 bin dolarlık Cherry Tigo 5, Toyota 4Runner ve Cadillac Fleet gibi farklı segmentlerden çok sayıda lüks otomobil bulunuyor.

FLORİDA’DAKİ AT ÇİFTLİĞİNDEN MİLYON DOLARLIK SAATLERE

Soruşturma dosyasına göre Maduro’nun serveti sadece araçlarla sınırlı değil. ABD’nin Florida eyaletinde yer alan 2 milyon dolar değerindeki bir at çiftliği ve çeşitli lüks mülklerin yanı sıra, piyasa değeri 1,5 milyon doları bulan lüks saat ve mücevher koleksiyonuna da el konulan varlıklar arasında yer veriliyor.

700 MİLYON DOLARLIK BİLANÇO

ABD makamları, Maduro ve eşi Cilia Flores ile bağlantılı nakit varlıklar, yatlar ve gayrimenkullerin toplam değerinin 700 milyon doları aştığını belirtiyor. Karakas’taki operasyonun ardından bu varlıkların akıbeti ve dondurulan hesapların gelecekte nasıl kullanılacağı, uluslararası hukuk çevrelerinde şimdiden tartışılmaya başlandı.

Venezuela hükümeti ise geçmiş açıklamalarında bu iddiaları "emperyalist bir yağma girişimi" olarak nitelendirmiş, varlıkların ülkenin öz kaynakları olduğunu savunmuştu.

