Uluslararası siyaseti derinden sarsan operasyonun ardından ilk resmi açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD güçlerinin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeden uzaklaştırdığını açıkladı.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR SALDIRI DÜZENLEDİK"

Trump yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve lideri Maduro’ya karşı büyük ölçekli bir saldırı düzenledi. Maduro ve eşi yakalandı ve ülkeden çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Washington yönetimi, daha önce Venezuela’yı uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlamıştı.

VENEZUELA HÜKÜMETİ: "HEDEF DOĞAL KAYNAKLARIMIZ"

Caracas kanadından gelen ilk tepkilerde ise saldırı sert bir dille kınandı. Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, askeri müdahalenin asıl amacının ülkenin sahip olduğu devasa petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek olduğu savunuldu. Açıklamada, ABD’nin bu kaynakları kontrol altına alma girişiminde "başarılı olamayacağı" vurgulandı.

PETROL PİYASALARINDA "SINIRLI ETKİ" BEKLENTİSİ

Operasyonun ardından küresel enerji piyasalarında gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Sektör uzmanları, şu an için fiyatlar üzerindeki etkinin "sınırlı" kalacağı görüşünde birleşiyor:

Vanda Insights (Vandana Hari): Singapur merkezli analist, acil etkilerin minimal olduğunu belirterek, "Şu an için Venezuela risk priminde bir artıştan öteye pek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

UBS (Giovanni Staunovo): İsviçre bankası stratejisti, ABD’nin petrol tankerlerine uyguladığı abluka nedeniyle üretimin halihazırda baskı altında olduğunu, ancak bu yeni gelişmenin ihracatı daha da aşağı çekme riski taşıdığını ifade etti.

BÖLGEDE BELİRSİZLİK HAKİM

Operasyonun ardından Venezuela'nın petrol üretim kapasitesinin nasıl etkileneceği ve ülkede geçici bir yönetimin kurulup kurulmayacağı henüz netlik kazanmadı. ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla başlattığı bu süreç, Güney Amerika’daki tüm jeopolitik dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.