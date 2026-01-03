Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Venezuela operasyonunun yankılarıyla sarsılıyor.

Halihazırda 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın piyasası, Güney Amerika’dan gelen savaş haberleriyle yeni bir ivme kazanmaya hazırlanıyor.

VENEZUELA KRİZİ ATEŞİ HARLADI

26 Aralık’ta ons başına 4.550 doları test ederek tarihi zirvesine yaklaşan altın, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı abluka ve son olarak gerçekleşen fiziki bombardımanla birlikte yatırımcının bir numaralı adresi olmaya devam ediyor.

Analistler, askeri müdahalenin etkisinin önümüzdeki hafta başından itibaren fiyatlara doğrudan yansıyacağını ve altının yukarı yönlü hareketini hızlandıracağını öngörüyor.

FİNANCİAL TİMES ANKETİ: YIL SONU HEDEFİ 4.610 DOLAR

Financial Times tarafından 11 önde gelen analistle yapılan anket, altındaki yükseliş trendinin 2026'da da süreceğini ancak hızının bir miktar yavaşlayacağını ortaya koydu. Ankete göre:

• 2025’i 4.314 dolardan kapatan altının, 2026 sonunda yaklaşık yüzde 7 artışla 4.610 dolara ulaşması bekleniyor.

• Yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında; gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler yer alıyor.

BOĞALAR VE AYILAR ARASINDA "1.900 DOLARLIK" UÇURUM

Analistlerin 2026 tahminleri arasında makas oldukça açık. En iyimser ve en kötümser tahminler arasında yaklaşık 1.900 dolarlık bir fark bulunuyor.

"Yükseliş Sürecek" Diyenler:



• MKS Pamp (Nicky Shiels): En iyimser tahmine sahip olan Shiels, yüzde 25'lik bir artış bekliyor. Doların değer kaybı döngüsünün henüz başında olduğunu savunan Shiels, diğer tahminleri "fazla çekingen" buluyor.

• Goldman Sachs (Lina Thomas): Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine gitmesi durumunda altının yıl sonunda 4.900 doları görebileceğini belirtiyor.

• JPMorgan (Natasha Kaneva): Merkez bankalarının 2026'da 755 ton altın alacağını öngören Kaneva, fiyatların 2028'e kadar 6.000 dolara yürüyebileceğini söylüyor.

"Düşüş Bekleyenler" ve Temkinliler:



• StoneX (Rhona O'Connell): Piyasanın "aşırı kalabalık" hale geldiğini belirterek, fiyatların 3.500 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

• Macquarie Group (Peter Taylor): Altın fiyatlarının arz-talep dengesinden koptuğunu belirten Taylor, yılın son çeyreği için 4.200 dolar tahmininde bulunuyor.

• Natixis (Bernard Dahdah): Mücevher talebindeki düşüş ve faiz indirim döngüsünün bitişi nedeniyle 4.200 dolar seviyelerini işaret ediyor.

KRİTİK VİRAJ: TRUMP VE FED BAŞKANI MAHKEMELİK

Piyasaların radarındaki bir diğer risk unsuru ise Washington’daki güç savaşı. ABD Başkanı Trump’ın, Fed Başkanı Lisa Cook’u görevden alma girişimlerine karşı açılan davada karar aşamasına gelindi.

Analistler, mahkemenin Cook lehine karar vermesi durumunda, bunun Merkez Bankası bağımsızlığını teyit edeceğini ve kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.