Piyasalardaki dalgalanmaların yansıdığı fon piyasasında haftalık getiri oranları belli oldu.

Genel tabloya bakıldığında, yatırım fonları ortalama yüzde 0,11, BES fonları ise ortalama yüzde 0,62 oranında değer kazanarak haftayı pozitif kapattı.

KIYMETLİ MADENLER "DİP" YAPTI, BORÇLANMA ARAÇLARI YÜKSELİŞTE

Kategori bazında incelendiğinde, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli madenlerdeki düşüş fonlara da yansıdı.

• Kazananlar: Yatırım fonlarında en yüksek performans yüzde 0,92 artışla "Borçlanma Araçları Fonları"nda görüldü. BES tarafında ise zirve, yüzde 1,76 yükselişle "OKS Standart" fonlarının oldu.

• Kaybedenler: Hem yatırım fonlarında (yüzde 1,56 azalış) hem de BES fonlarında (yüzde 1,01 azalış) haftanın en çok kaybettiren kategorisi "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

HAFTANIN REKORTMENİ: YÜZDE 97'LİK ARTIŞ

Bireysel fon performanslarına bakıldığında, bazı fonlarda yaşanan sert hareketler haftaya damgasını vurdu.

Yatırım Fonları Ligi:

• Haftanın Şampiyonu: Ziraat Portföy Öpy Birinci Serbest (TL) Özel Fon, haftalık bazda yüzde 97,91 gibi inanılması güç bir yükselişle yatırım fonları arasında açık ara en fazla kazandıran fon oldu.

• Haftanın Kaybettireni: Listenin son sırasında ise yüzde 28,83'lük sert düşüşle Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yer aldı.

BES Fonları Ligi:



• Haftanın Şampiyonu: Emeklilik fonlarında liderlik koltuğuna, yüzde 7,95'lik getiriyle Bereket Emeklilik Ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oturdu.

• Haftanın Kaybettireni: BES tarafında en fazla değer kaybı ise yüzde 3,82 ile Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nda gerçekleşti.