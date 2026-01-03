Kıymetli maden piyasalarında 2025 yılına damgasını vuran gümüş, 1979 yılından bu yana en hızlı yükselişini kaydederek tarihi bir performans sergiledi.

Yıllık bazda onsu yüzde 64,2 değer kazanan altını geride bırakan gümüşün onsu, yüzde 146 oranında değerlenerek portföylerin yıldızı oldu.

1979’DAN BU YANA EN HIZLI RALLİ

Yıla 28,9 dolar seviyesinden başlayan gümüşün onsu, yıl boyunca sert yükselişlere sahne oldu. Aralık ayında 84 dolar ile rekor tazeleyen gümüş, yılı 71,1 dolar seviyesinden tamamladı. Bu performans, gümüşün yüzde 434 artış kaydettiği 1979 yılından sonraki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gösterge olan altın/gümüş rasyosu ise 2025 yılında 54,03 seviyesine gerileyerek 2013’ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İTİCİ GÜÇLER

Analistlere göre gümüşü bu denli yukarı taşıyan sebepler sadece jeopolitik gerilimler veya Fed'in faiz indirimleriyle sınırlı değil. Gümüşü altından ayıran en büyük özellik olan "endüstriyel talep" bu yıl zirve yaptı:

• Yeşil Enerji Devrimi: Fotovoltaik güneş panelleri ve elektrikli araç sektöründeki büyüme, gümüşe olan ihtiyacı artırdı.

• Kritik Mineral Statüsü: ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması ve gümrük vergisi risklerinin devam etmesi fiyatları destekledi.

• Arz Sıkıntısı: Gümüşün genellikle diğer madenlerin yan ürünü olarak çıkarılması, madencilerin artan talebe anında cevap verememesine ve piyasanın açık vermesine neden oldu.

UZMANINDAN "GİZLİ GÜMÜŞ" UYARISI

Gümüşteki bu sert yükselişi değerlendiren Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, piyasadaki "kıtlık" algısına karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Hansen, Çin'in ihracat kısıtlamalarının kısa vadede ralliyi hızlandırıp bir "balon" oluşturabileceğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Gümüşte dünya çapında kıtlık olduğuna dair hikayeler, dünyanın dört bir yanındaki çekmecelerde ve dolaplarda saklanan önemli miktardaki gümüşü genellikle göz ardı eder."

Hansen ayrıca bu yükselişten faydalanan yatırımcıların vergi yükümlülükleri nedeniyle satışa geçebileceğini ve nakit elde etmek için risk azaltmaya gidebileceklerini vurguladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.