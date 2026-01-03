Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’na bağlı ekipler, Wangu altın sahasında gerçekleştirdikleri uzun soluklu incelemeler sonucunda dünya madencilik gündemine oturan bir bulguya ulaştı. On binlerce metrelik sondaj çalışmaları ve ileri düzey 3 boyutlu modelleme teknikleriyle yapılan analizler, bölgedeki altın potansiyelinin tahminlerin çok üzerinde olduğunu ortaya koydu.

2 BİN METRE DERİNLİKTE 40 ALTIN DAMARI

Yapılan teknik incelemelerde, yerin yaklaşık 2 bin metre derinliğinde 40’tan fazla altın damarı belirlendi. Jeologlar, sahada devam eden mineralleşmenin 3 bin metre derinliğe kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. İlk bulgular yüksek potansiyelli bir yapıya işaret etse de rezervin kesin büyüklüğünün saptanması için daha kapsamlı ölçümlerin yapılması planlanıyor.

TON BAŞINA 138 GRAM ALTIN TENÖRÜ

Saha çalışmalarında elde edilen bazı kaya örneklerinde gözle görülebilir altın izlerine rastlanırken, bir kesitte ton başına 138 gram gibi dikkat çekici derecede yüksek bir altın tenörü ölçüldü. Uzmanlar, bu lokal yüksek değerlerin yatağın tamamı için genellenemeyeceğini, ancak mineralizasyonun gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

DERİNLİK VE MALİYET FAKTÖRÜ

Madenin işletilebilirliğine dair değerlendirmelerde bulunan uzmanlar; damarların kalınlığı, sürekliliği ve çıkarma koşullarının belirleyici olacağına dikkat çekti. Özellikle derinlik arttıkça yükselen ısı, su basıncı, havalandırma ihtiyacı ve üretim maliyetlerinin, projenin ekonomik sürdürülebilirliği üzerindeki temel unsurlar olduğu ifade edildi.

BÖLGE ÇİN’İN ALTIN KUŞAĞI OLARAK BİLİNİYOR

Kuzeydoğu Hunan bölgesi, halihazırda Çin’in en önemli altın kuşaklarından biri olarak tanınıyor. Wangu altın sahası ve çevresinde, bu son keşiften önce de 315 tonun üzerinde altın kaynağı olduğu biliniyordu. Yeni keşif, bölgenin küresel madencilik haritasındaki stratejik önemini daha da pekiştirdi.

