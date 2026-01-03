Bulgaristan üzerinden Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen Türk plakalı tırlar, şüphe üzerine detaylı aramaya alındı.

Gümrük memurlarının dikkati, kaçakçıların yaratıcı saklama yöntemlerini de boşa çıkardı.

YASTIK İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

İlk operasyon, Almanya’dan yüklediği otomobil parçaları, metal ve plastik ürünleri Türkiye’ye getiren bir tıra düzenlendi.

Risk analizine sevk edilen araçta yapılan incelemede, sürücü kabini adeta bir döviz bürosunu andırıyordu.

Memurlar, sürücünün bavulu ile yatak yastıklarının içine gizlenmiş 54 bin 700 euro ve 6 bin 890 ABD doları buldu.

PARALARI ÇORABINA SAKLAMIŞ

Fransa’dan Türkiye’ye gelen bir başka tırda ise arama derinleştirilince ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sürücü kabinindeki çantada bulunan paraların yanı sıra, şoförün hareketlerinden şüphelenen ekipler üst araması yaptı.

Aramada, sürücünün giydiği çorapların içine desteler halinde gizlenmiş İngiliz Sterlini bulundu. Bu araçta toplam 21 bin 600 sterline el konuldu.

DİREKSİYONUN ALTINA "ALTIN" AYARI

En dikkat çekici saklama yöntemi ise üçüncü tırda tespit edildi. Gümrük ekipleri, aracın direksiyon simidinin altındaki plastik kaplamanın söküldüğünü fark etti.

Kapağı kaldıran ekipler, siyah bir tişörte sarılarak zulalanmış paketi buldu. Paketin içinden piyasa değeri oldukça yüksek olan 426 gram altın çıktı.

HEPSİNE EL KONULDU

Üç ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 85 bin 309 euro değerindeki nakit para ve altına devlet tarafından el konuldu.

Tır sürücüleri hakkında, beyan edilmeyen nakit ve değerli maden taşıdıkları gerekçesiyle Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.