Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve iç piyasadaki döviz kuru değişimleri, altın fiyatlarını zirveye yakın seviyelerde tutmaya devam ediyor. 2025 yılını rekorlarla kapatan "güvenli liman", 2026’nın ilk Cumartesi gününde de yatırımcısının radarında. 3 Ocak 2026 sabahı itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel satış fiyatları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ciddi bir yükseliş sergiliyor.

GRAM VE ONS ALTINDA SON DURUM

Hafta sonunun ilk saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.991,88 TL seviyelerinde işlem görerek 6 bin liralık psikolojik sınırın hemen altında yer alıyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 4.331,34 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, yeni yılın ilk işlem günlerinde görülen bu dirençli duruşun, küresel ekonomik beklentilerle paralel seyrettiğine dikkat çekiyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Düğün hazırlığı yapanlar ve küçük birikim sahiplerinin en çok tercih ettiği çeyrek altın, bugün 10.274,00 TL’den satışa sunuluyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren yarım altın 20.554,00 TL seviyesinden el değiştirirken, daha büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen tam altın ise 40.999,21 TL’den alıcı buluyor.

CUMHURİYET VE GREMSE ALTINDA GÜNCEL SEVİYELER

Piyasanın en değerli birimleri arasında yer alan Cumhuriyet altını 40.919,00 TL satış fiyatıyla güne başlarken, yatırımcının "onluk altın" olarak da bildiği Gremse altın ise 102.812,45 TL’lik değeriyle dikkat çekiyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yüksek seyrin enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikalarıyla şekillenmeye devam edeceğini öngörüyor.