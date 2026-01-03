Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz hafta yeşil ışık yaktığı üç şirketin halka arz süreçlerinde detaylar netleşti.

Gayrimenkul, sanayi ve gıda sektörlerinden üç önemli oyuncu, ocak ayının ilk haftasında yatırımcılardan talep toplayacak. İşte şirket şirket halka arz takvimi ve fiyat detayları:

Z GYO: BİREYSEL YATIRIMCIYA EŞİT DAĞITIM

30 Aralık'ta SPK onayı alan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için beklenen duyuru Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.

• Talep Toplama Tarihleri: 7 - 8 - 9 Ocak 2026 (Çarşamba, Perşembe, Cuma)

• Süre: 3 İş Günü

• Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL

• Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım.

Yatırımcılar, Z GYO paylarına sahip olabilmek için belirlenen bu üç gün boyunca aracı kurumları üzerinden taleplerini iletebilecekler.

FORMÜL PLASTİK: 1,2 MİLYAR TL’LİK DEV HALKA ARZ

Plastik ve metal sanayisinin güçlü isimlerinden Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. de Z GYO ile aynı tarihlerde sahneye çıkıyor. Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

• Talep Toplama Tarihleri: 7 - 8 - 9 Ocak 2026

• Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL

MEYSU GIDA: HAFTANIN İLK TALEP TOPLAMASI

Gıda sektörünün köklü markası Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., diğer iki şirketten daha erken talep toplamaya başlayarak haftanın açılışını yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meysu Gıda CEO’su Osman Güldüoğlu, yatırımcılara şu mesajı verdi:

"Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak olarak belirlenen halka arzda 1 lira nominal değerli paylar, 7,50 lira sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak."