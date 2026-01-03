Türkiye’de üretim ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek amacıyla KOSGEB’den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) girişimcilere dev bir destek paketi geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yeni dönem başvurularının başladığını müjdeledi.

HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENECEK?

Bakan Kacır’ın açıklamasına göre, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği özellikle katma değer üreten sektörlere odaklanacak. Destekten yararlanabilecek ana sektörler şunlar:

• İmalat

• Bilişim (Yazılım/Teknoloji)

• Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge

DESTEK NELERİ KAPSIYOR?

2 milyon TL üst limitli destek paketi, bir işletmenin büyüme aşamasında ihtiyaç duyduğu en temel kalemleri finanse etmeyi amaçlıyor. KOSGEB, girişimcilerin şu giderlerine katkı sunacak:

• Personel giderleri

• Yazılım harcamaları

• Makine ve teçhizat alımları

• Kalıp hizmet alımı giderleri

"2026’DA DAHA FAZLA GİRİŞİMCİYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Kacır, 2025 yılında sağlanan desteklerin başarısına dikkat çekerek yeni yıl hedeflerini büyüttüklerini vurguladı. Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılında 1699 proje için 2,4 milyar lira destekleme kararı aldık. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

BAŞVURU TAKVİMİ VE ADRESİ

Girişimciler için kritik süreç bugün itibarıyla başladı. Destekten yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin projelerini 31 Ocak 2026 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Başvuru şartları, detaylı kriterler ve başvuru ekranına kosgeb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.