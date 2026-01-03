29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 haftasında yatırımcıların takibinde olan temettü takvimine iki yeni bildirim eklendi.

Yapılan Genel Kurul toplantıları ve yönetim kurulu değerlendirmeleri sonucunda, CASA Emtia (CASA) ve Senkron Güvenlik (SNKRN) yatırımcılarına kar payı dağıtımı yapmayacaklarını açıkladı.

İşte KAP’a bildirilen kararların detayları:

1. Casa Emtia (CASA)



Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş., aldığı karar doğrultusunda bu dönem için temettü dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

• Karar: Dağıtmayacak

• Brüt/Net Tutar: 0,00 TL

• Tarih: -

2. Senkron Güvenlik (SNKRN)



31 Aralık Çarşamba günü yapılan bildirimle, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. de kar payı dağıtılmayacağını duyurdu.

• Karar: Dağıtmayacak

• Brüt/Net Tutar: 0,00 TL

• Tarih: -