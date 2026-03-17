Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran kaynaklı jeopolitik gerilime ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü için baz senaryoda risklerin yönetilebilir seviyede kaldığını bildirdi. Kuruluş, yeterli döviz rezerv tamponları ve uygulanan sıkı para politikasının bu görünümü desteklediğini vurgularken, çatışmanın uzaması ya da şiddetlenmesi halinde risklerin artabileceği uyarısında bulundu.

BAZ SENARYO KESİNTİNİN KISA SÜRECEĞİ YÖNÜNDE

Fitch, baz senaryosunda Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek kesintinin geçici olacağını öngördü. Ancak çatışmanın süresi ve enerji geçişlerindeki aksamalara ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekildi. Mevcut ekonomi politikası çerçevesinin bu tür şokların etkisini sınırlamada kritik rol oynadığı ifade edildi.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Mart itibarıyla likiditenin yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizine yönlendirilerek efektif olarak politika faizinin 300 baz puan artırıldığı hatırlatıldı. Politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasının enflasyonla mücadeleye bağlılığın güçlü bir göstergesi olduğu belirtildi.

Fitch, 2026 yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 seviyesinde olacağını öngörürken, enflasyonun yüzde 25'e gerilemesini bekliyor.

AKARYAKIT POLİTİKASI VE MALİ ALAN DETAYI

Kuruluş, hükümetin yeniden devreye aldığı geçici akaryakıt fiyat mekanizmasının enflasyonist baskıları sınırlayabileceğini belirtti. Ayrıca, geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranla 2 puan iyileşmesinin mali alan sağladığı ifade edildi.

TL İÇİN 20 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Fitch'e göre TCMB, mart ayında Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak için yaklaşık 20 milyar doların biraz üzerinde döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Mevduat dolarizasyon oranında ise belirgin bir değişim görülmedi.

Swap hariç net döviz rezervlerinin 11 Mart itibarıyla 57 milyar dolar seviyesinde olduğu, bu rakamın 2025 sonuna kıyasla sınırlı bir gerilemeye işaret ettiği aktarıldı. Ancak uluslararası rezervlerde belirgin bir düşüş yaşanması durumunda ülke kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği uyarısı yapıldı.

FITCH'İN TÜRKİYE TAHMİNLERİ

Fitch'in raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler şöyle sıralandı;

Büyüme: 2026'da yüzde 3,6, 2027'de yüzde 4,7

Enflasyon: 2026'da yüzde 25,0, 2027'de yüzde 21,0

Politika faizi: 2026'da yüzde 29,5, 2027'de yüzde 23,0

Dolar/TL: 2026'da 49,50 TL, 2027'de 55,0 TL