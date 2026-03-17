Almanya merkezli finans devi Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde para politikasına dair dikkat çeken mesajlar verdi. Banka, mevcut enflasyon görünümü ve küresel riskler nedeniyle Nisan ayında faiz indiriminin zorlaştığını belirtti.

Enflasyon Beklentisi Yukarı Revize Edildi

Deutsche Bank, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 seviyesine yükseltti. Banka daha önce bu beklentiyi yüzde 24 olarak açıklamıştı. Özellikle enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 27 seviyelerine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Mart ayında aylık enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşebileceği belirtilirken, yıllık enflasyonda baz etkisi nedeniyle sert bir bozulma beklenmediği vurgulandı. Ancak çekirdek göstergelerdeki katılık, para politikasında temkinli duruşun sürebileceğine işaret ediyor.

Politika Faizi Tahmini: %31 – %33 Bandı

Banka, yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 31 olarak öngörürken, risklerin artması halinde faizin yüzde 33 seviyesine kadar yükselebileceğini belirtti. Bu çerçevede kısa vadede faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğu, özellikle Nisan toplantısında faizlerin sabit bırakılabileceği ifade edildi.

Büyüme ve Cari Açık Beklentisi

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026’da yaklaşık yüzde 3 büyümesi beklenirken, cari açığın ise enerji fiyatlarının etkisiyle 15 milyar dolar civarında, yani milli gelirin yaklaşık yüzde 3’ü seviyesinde oluşabileceği tahmin edildi.

Küresel petrol fiyatlarının 100 dolar bandına yerleşmesi halinde hem enflasyon hem de cari DENGE tarafında yukarı yönlü risklerin artabileceği de özellikle vurgulandı.

Piyasalar Ne Bekliyor?

Deutsche Bank’ın değerlendirmesi, piyasada oluşan erken faiz indirimi beklentilerine karşı temkinli bir duruş anlamına geliyor. Özellikle enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme sağlanmadan para politikasında gevşeme adımının gelmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Özetle; Almanya’lı dev banka, Türkiye’de Nisan ayında faiz indirimi ihtimalini zayıf görüyor ve Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu bir süre daha koruyabileceğini öngörüyor.