Güney Amerika’nın stratejik ülkelerinden Venezuela’da tansiyon yükseliyor. Başkent Caracas’ta gece boyu süren patlama sesleri, halk arasında panik yaratırken kentin birçok bölgesinde elektrik kesintileri meydana geldiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, patlamaların şiddetini doğrularken, Venezuela resmi makamlarından olayın nedeni veya faillerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

PATLAMALARIN HEDEFİ VE CAN KAYBI BELİRSİZ

Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken, güvenlik güçlerinin bölge genelinde inceleme başlattığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin sessizliği sürerken, sosyal medyadaki yerel kaynaklar patlamaların stratejik noktaları HEDEF aldığını öne sürüyor.

TRUMP’IN "İKİ GECE ÖNCE YIKTIK" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Patlamaların zamanlaması, uluslararası kamuoyunda "operasyon" iddialarını güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde WABC Radyosu’na verdiği demeçte, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı tesislere yönelik harekat sinyali vermişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki faaliyetlere atıfta bulunarak, "İki gece önce yıktık" ifadelerini kullanmıştı. Caracas’taki patlamaların bu operasyon dizisinin bir devamı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

MÜZAKERE AÇIKLAMASININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Dikkat çeken bir diğer detay ise patlamaların, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını duyurmasının hemen ardından yaşanması oldu. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengelerinin ve diplomatik süreçlerin nasıl etkileneceği konusunda soru işaretlerini artırdı.

Uluslararası gözlemciler, Washington ve Caracas hattından gelecek resmi açıklamaları beklerken, bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor.

Kaynak: Dünya