Yıl boyunca kaydedilen devasa kazançlar, özellikle 2024 sonundaki ABD seçimleri sonrası ivme kazandı. Piyasalardaki kısa süreli sarsıntılara rağmen teknoloji sektöründeki "yapay zeka coşkusu" büyümenin ana motoru olurken, toplam kazancın yaklaşık %25’i Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page ve Larry Ellison gibi sekiz isimden geldi.

2025 YILININ ÖNE ÇIKAN "KAZANANLARI"

Larry Ellison (Oracle): 81 yaşındaki Ellison, Oracle hisselerindeki olağanüstü performans sayesinde Eylül ayında kısa süreliğine "dünyanın en zengin insanı" unvanını aldı. Yapay zeka odaklı büyüme planlarını içeren çeyrek raporu sonrası Ellison'ın serveti tek bir günde 89 milyar dolar yükselerek endeks tarihinin en büyük günlük artışını kaydetti. Ayrıca medya sektöründe de oğlu David Ellison aracılığıyla 108 milyar dolarlık bir satın alma teklifine kefil olarak etkisini genişletti.

Elon Musk (Tesla & SpaceX): Musk, SpaceX’in değerlemesindeki artış ve Tesla’daki yeni onaylanan tazminat paketiyle serveti 600 milyar doları geçen ilk isim oldu. Federal kurumlardaki "Kamu Verimliliği Departmanı" çalışmaları ve siyasi hamleleriyle gündemden düşmeyen Musk’ın, Tesla’nın büyüme hedeflerini yakalaması durumunda dünyanın ilk "trilyoneri" olabileceği öngörülüyor.

Gina Rinehart: Avustralya'nın en zengini olan Rinehart, Çin dışındaki en büyük nadir toprak elementleri portföyüne sahip isim haline gelerek jeopolitik dengeleri değiştirdi. Yarı iletken ve elektrikli araç teknolojilerinde stratejik bir güç kazanan Rinehart, Hancock Prospecting aracılığıyla küresel tedarik zincirinde kilit rol oynuyor.

Trump Ailesi: Donald Trump ve ailesi, son 15 ayda servetlerini %70 oranında artırdı. Kripto varlıklar, "memecoin"ler ve nükleer enerji ortaklıklarıyla çeşitlenen portföyün yanı sıra, Trump'ın 464 milyon dolarlık dolandırıcılık cezasının iptal edilmesi hukuk cephesinde büyük bir finansal zafer sağladı.

2025 YILININ "KAYBEDENLERİ" VE BÜYÜK SARSINTILAR

Manuel Villar: Filipinler’in eski en zengin ismi, şirketi Golden MV Holdings hisselerindeki %80’lik düşüşle birkaç günde 18 milyar dolardan fazla kaybetti. Villar’ın şahsi arazisini şirkete fahiş fiyatla satması ve şeffaflık sorunları yatırımcı güvenini sarstı.

Venture Global: LNG tedarikçisi şirketin halka arzı (IPO), beklenen ilgiyi görmeyerek hayal kırıklığı yarattı. Hisselerin %70’ten fazla değer kaybetmesi ve enerji devi BP ile girilen hukuk mücadelesinin kaybedilmesi, şirketi "değer yıkımı" noktasına getirdi.

Michael Saylor (Strategy Inc.): Bitcoin odaklı "kripto hazine" modeliyle rekorlar kıran Saylor, Bitcoin fiyatlarındaki gerilemeyle zor duruma düştü. Şirket hisselerinin yarıdan fazla değer kaybetmesiyle Saylor’ın kişisel serveti yaklaşık 6 milyar dolar eridi.

Wang Xing (Meituan): Çinli yemek teslimat devinin kurucusu, yerel pazardaki agresif rekabet ve tüketici talebindeki zayıflama nedeniyle servetinin %31’ini kaybetti. Şirketin üç yıl sonra ilk kez operasyonel zarar açıklaması üzerine Xing, rotayı Brezilya ve Orta Doğu gibi dış pazarlara çevirdi.

