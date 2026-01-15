TCMB verilerine göre 9 Ocak haftasında toplam rezervler 7 milyar dolarlık (tam olarak 6,98 milyar dolar) sert bir yükseliş kaydetti. Bu artışla birlikte toplam rezervler 189,1 milyar dolardan 196,1 milyar dolara tırmandı.

Bu seviye, 198,4 milyar dolar olan tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın. Rezervlerin rekoru tazelemesi için yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir artış daha yeterli olacak.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE ÇİFTE ARTIŞ

Rezerv artışının alt kalemlerine bakıldığında hem döviz hem de altın varlıklarında yükseliş gözlendi:

• Brüt Döviz Rezervleri: Bir önceki haftaya göre 4,8 milyar dolar artarak 66,8 milyar dolardan 71,6 milyar dolara çıktı.

• Altın Rezervleri: Değer artışının da etkisiyle 114,5 milyar dolardan 116,7 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLERDE KRİTİK EŞİK AŞILDI: SWAP HARİÇ NET +70 MİLYAR DOLAR

Ekonomistlerin ve piyasaların yakından takip ettiği "net uluslararası rezervler" ve "swap hariç net rezervler" kalemlerinde de tablo pozitif seyretti.

• Net Uluslararası Rezervler: Bir haftada yaklaşık 6 milyar dolar artarak 76,9 milyar dolardan 82,9 milyar dolara ulaştı.

• Swap Hariç Net Rezervler: Bankanın kendi öz kaynaklarını en net gösteren veri olan swap hariç net rezervler, kritik bir eşiği aşarak 62,6 milyar dolardan 70,1 milyar dolara yükseldi. Bu kalemdeki 7,5 milyar dolarlık haftalık artış, rezerv kalitesindeki iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor.