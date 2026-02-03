Ekonomi yönetimindeki kadro değişimleri hız kesmeden devam ediyor. 3 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılığına iki deneyimli isim atandı. Daha önce Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapan Fatma Özkul ve finans dünyasının tecrübeli ismi Gazi İshak Kara, bankanın yeni dönemdeki para politikası süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

FATMA ÖZKUL KİMDİR?

Yeni Başkan Yardımcısı Fatma Özkul, akademik kariyeri ve dijital finans alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde profesörlük unvanına sahip olan Özkul, özellikle "Kripto Varlıklar Muhasebesi" alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. 2023 yılında "Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı" ödülünü alan Özkul, kripto varlıkların finansal sisteme entegrasyonu ve denetimi konularında Türkiye’nin önde gelen otoriteleri arasında yer alıyor.

GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

Gazi İshak Kara ise Merkez Bankası’nın operasyonel ve uygulama tarafındaki derin tecrübesiyle biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden yüksek lisans, ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesi’nden (UNC) doktora derecesine sahip olan Kara, kariyeri boyunca finansal istikrar, likidite yönetimi ve piyasa operasyonları üzerine yoğunlaştı. Kara'nın, özellikle küresel finans sisteminin izlenmesi ve bankacılık sisteminin dayanıklılığı konularındaki çalışmaları, TCMB’nin yeni dönem stratejilerinde belirleyici olacak.